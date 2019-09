A Tetra Pak anuncia mudanças em sua diretoria comercial para o Brasil. Juntam-se a área os executivos Tibério Jimbo, Fábio Soares e Marinaldo Campos. Os profissionais responderão diretamente para Marcelo Queiroz, presidente da companhia no país. Além disso, Marcos Rosa, antes com atuação como Diretor de Contas para as regiões Norte e Nordeste, assume também a região Centro-Oeste.

Tibério Jimbo passa a acumular as posições de Diretor de Contas da Tetra Pak Brasil e de Coordenador de Práticas Comerciais, tendo como base o escritório de São Paulo da companhia. Tibério ingressou na Tetra Pak em 2002 como trainee e já ocupou diversos cargos na área de Vendas. Antes, o executivo ocupou o cargo de Diretor de Contas para o mercado equatoriano.

Fábio Soares é o novo Diretor de Contas da Tetra Pak para Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Soares também ingressou na Tetra Pak como trainee em 2006 e, antes de assumir o cargo atual, ocupava a posição de Gerente de Contas da companhia. O executivo ficará baseado em Belo Horizonte.

Marinaldo Campos assumiu o cargo de Diretor de Contas da empresa na região Sul e ficará baseado em Porto Alegre. Marinaldo ingressou na Tetra Pak em 1994, como Técnico em Serviços, e desde então, atuou em diferentes cargos nas áreas de Vendas e Operações de Serviços e Vendas de Sistemas de Processamento.

Sua última posição foi como Diretor de Conta Global, na Suécia.

Marcos Rosa assume como Diretor de Contas para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e ficará baseado em Goiânia. O executivo ingressou na Tetra Pak em 1999 como Gerente de Vendas na área de Sistemas de Processamento.