Neste final de semana, nos dias 13 e 14 de julho, mais de 300 voluntários e moradores de comunidades carentes irão trabalhar juntos na construção de 21 moradias emergências. As novas casas serão erguidas pela organização TETO nas comunidades da Vila Corbélia, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), e São Judas Tadeu, em São José dos Pinhais.

O objetivo da ação é garantir o direito à moradia digna para mais de 20 famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Na região da CIC, o TETO já construiu 79 casas emergenciais, além de desenvolver projetos de infraestrutura na comunidade 29 de Março. Já na comunidade São Judas Tadeu, será a primeira atuação da organização.

Para chegar aos beneficiados, o TETO promoveu diversas ações especiais, que vão de entrevistas com os interessados até a análise dos terrenos que irão receber as moradias. Na construção, serão investidos mais de R$ 100.000,00, montante que engloba todos os materiais necessários para a construção das casas e, também, a infraestrutura necessária para transporte, alimentação e acomodação dos voluntários.

“Nós não contamos com dinheiro público. Todo o nosso investimento é feito a partir de valores arrecadados em ações especiais da organização e, principalmente, por meio de doações de pessoas físicas e jurídicas. Ou seja, o TETO é um caso digno de pessoas ajudando pessoas. Temos muito orgulho disso”, comenta Lucas Kogut, diretor geral do TETO Paraná.

Presente em vários países, a organização internacional TETO atua há mais de 10 anos no Brasil, garantindo o direito à moradia nas favelas mais precárias e invisíveis do país por meio de programas sociais que geram soluções concretas de melhorias das condições de moradia e habitat.

No Paraná, a organização atua desde 2015. Neste período, foram construídas 377 casas, além da realização mais de 2 mil enquetes socioeconômicas e mobilização de mais de 3 mil voluntários. O TETO conta com equipes fixas em seis comunidades paranaenses: Caximba, Parolin, Portelinha, 29 de Março, Vila Nova (Colombo), Favorita e Santa Cruz (Araucária) e Jardim Independência (São José dos Pinhais).