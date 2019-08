No primeiro dia da semana na República Tcheca, Europa, o vice-governador Darci Piana através das redes sociais publicou novidades durante seu trabalho.

De acordo com fotos e texto no fb e instagram, Piana informa que o objetivo principal da missão internacional, representando o governo do Paraná, gestão Carlos Massa Ratinho Junior, e também os associados ao Sistema Fecomércio e sindicatos empresariais, que dirige desde 2004, é viabilizar investimentos ao país e atrair forças empresariais para o desenvolvimento da economia paranaense.

Assuntos de tecnologia na área de cooperativas, aplicativos, inovação, e importante visita técnica à indústria que está em negociação final para sua instalação no sul do Brasil, no Paraná, estão na agenda do vice-governador.

Acompanham Darci Piana, um time de excelência e confiança, formado pelo secretário de Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, presidente da Agência Paraná de Desenvolvimento, Eduardo Bekin, deputada federal Aline Sleutjes, prefeito de Apucarana, Junior da FEMAC, presidente da Fetranspar, Cel. Sérgio Malucelli e Rui Lemes, diretor de relações internacionais da Fecomércio/PR e líderes empresariais preparados para trocar ideias e participar de opiniões quando o assunto é atividade comercial, economia e relações internacionais.

Nos cinco dias da última semana (de 12 a 17 de agosto) o vice-governador do Paraná, Darci Piana, esteve presente e participou de diversas atividades, palestras, eventos e debates com temas importantes. Desde janeiro acompanhamos a agenda intensa do Piana. Tem trabalho de manhã, tarde e noite.

Neste espaço, destinado aos leitores que apoiam ativamente o fortalecimento das lideranças políticas e empresariais que atuam no crescimento do comércio, indústria e agricultura do Paraná e do Brasil. Não podemos deixar de publicar, estimular ações valiosas e informar.

Representantes do governo, da imprensa, autoridades de Portugal e representantes de entidades que pensam em fazer o melhor no ambiente de negócios ganharam destaque nas redes sociais do vice-governador.

PIANA DIZ: “Com grande honra, o Paraná recebeu ontem o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Portugal, Manoel Heitor. A pedido do governador Carlos Massa Ratinho Junior, recepcionei o ministro português no Chapéu do Pensador, onde assinamos um Protocolo de Intenções para promover e estimular a parceria entre o Paraná e Portugal, para o aprimoramento e implantação de ações estratégicas em ciência, tecnologia e inovação. As ações no estado serão encabeçadas pela Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que tem à frente Aldo Bona.’

A noite de ontem foi especial para mim. Recebi das mãos do jornalista Aroldo Murá o diploma “Grande Porta-Voz do Paraná”, ao lado de outras personalidades paranaenses. A entrega foi feita durante o lançamento da 11ª edição da coleção “Vozes do Paraná – Retratos de Paranaenses”, no Palácio Garibaldi, em Curitiba. A nova edição do livro “Vozes do Paraná” traz perfis biográficos de cidadãos de grande expressão do estado, entre os quais, o amigo senador Flávio Arns, o presidente do Tribunal de Justiça, Adalberto José Xisto Pereira, o secretário estadual de Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, e o empresário Adonai Aires de Arruda. Aroldo Murá foi sempre um grande entusiasta e protetor do patrimônio histórico e cultural paranaense, e as onze edições de sua obra são exemplos de seu legado. Fiz questão de reverenciar os novos biografados e cumprimentar os demais diplomados, assim como eu, de porta-vozes do Paraná, como o amigo Mário Petrelli, empresário e fundador do grupo RIC, Gláucio Geara, presidente da ACP, os advogados Hélio Coelho e José Lúcio Glomb e o vice-presidente da Fecomércio/PR Paulo César Nauiack.’