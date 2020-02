Teste agora sua iniciativa profissional

Por Ernesto Berg

Iniciativa é a habilidade de acessar e iniciar coisas de forma independente, através de abordagem proativa e pela atitude persistente em superar obstáculos para atingir objetivos. É atitude de suma importância nos dias atuais, no ambiente de trabalho. As empresas estão ávidas por líderes e funcionários que pensam por si próprios, sem esperar que alguém os mande fazer algo. Este tipo de ousadia e flexibilidade é o que faz equipes e organizações crescerem, inovarem, e superarem competidores.

Teste de iniciativa

Para cada afirmação atribua nota de 1 a 5 conforme abaixo.

5- Sempre

4- Na maioria das vezes

3- Às vezes

2- Poucas vezes

1- Nunca

Quando encontro uma pessoa que eu gostaria de conhecer pessoalmente, vou ao encontro dela e me apresento. ______

Costumo assumir o controle da minha vida, em vez de a vida assumir o controle sobre mim. ______

Quando estou numa reunião, ou num grupo de discussão, participo ativamente do debate, em vez de ser mero observador. ______

Quando enfrento obstáculos, atuo com firmeza e perseverança, até superá-los. ______

Gosto de inovar e colocar em prática ideias criativas. ______

Quando tenho um mal-entendido com alguém, tomo a iniciativa de conversar com a pessoa e resolver a questão da melhor maneira. ______

Quando, no meu setor de trabalho algo precisa ser feito, eu sou o primeiro a tomar iniciativa. ______

Quando surge uma crise atuo com determinação, e não aguardo que outros a resolvam, ou que ela se resolva por si. ______

Procuro manter-me sempre bem informado, e prever problemas antes que eles aconteçam, e ajo previamente no sentido de evitá-los. ______

Quando na vizinhança tem um novo morador, vou ao encontro dele para desejar-lhe boas vindas. ______

Ajo no sentido de promover um ambiente de coleguismo e confiança na equipe onde trabalho. _____

Quando inicio um novo projeto, tenho por hábito agir prontamente, sem precisar que alguém me empurre, ou me cobre por resultados. ______

Quando vejo uma pessoa idosa tentando cruzar a rua sem sucesso, me ofereço imediatamente para ajudar a atravessá-la. ______

Tendo a aprender e enxergar novas possibilidades com os problemas que surgem, e não hesito em aplicar novos métodos para resolvê-los, se eles se mostram eficazes. ______

Percebo mudanças de cenários antecipadamente, e ajusto as atividades e planos de trabalho da minha área levando em conta futuras etapas. _____

TOTAL DE PONTOS______

AVALIAÇÃO

61 a 75 pontos Você tem grande iniciativa e imprime um forte ritmo nas coisas em que se envolve. Geralmente atinge os objetivos que se propõe alcançar e, direta ou indiretamente, lidera e inspira outros com seu exemplo. Você tende a ter controle sobre sua vida, e não deixa que a vida tenha controle sobre você.

46 a 60 pontos Você vai bem. Tem boa iniciativa e na maioria das vezes leva a bom termo seus empreendimentos, sejam quais forem. Você se envolve e compromete-se com o que faz embora, às vezes, poderia dar um pouco mais de si. É uma questão de você se motivar, ou de se empenhar um pouco mais nesse sentido. Pode melhorar.

31 a 45 pontos Sua iniciativa é “condicional”, isto é, faz as coisas e se compromete com elas desde que você esteja convencido da necessidade, ou tenha um motivo para se empenhar ou, então, que possa lhe trazer alguma vantagem. Você necessita utilizar mais sua iniciativa adotando comportamentos específicos para desenvolver as aptidões que já possui. Analise suas respostas às vezes, poucas vezes e nunca, no teste. É onde precisa melhorar.

Abaixo de 31 pontos Sua iniciativa é baixa. Se quiser realizar mais em sua vida, terá que desenvolver essa competência, pois será de grande utilidade em todas as áreas em que atuar, seja pessoal ou profissional. Procure superar seus limites e vivenciar mais experiências que contribuam para que você possa exercitar a iniciativa, e colocar em prática novas habilidades, e assim aumentar sua autoconfiança e assertividade. Analise suas respostas às vezes, poucas vezes e nunca, no teste. É onde você precisa melhorar.

Texto extraído e condensado do livro “Liderança Para Quem Tem Pressa – Seu Guia de Consulta Rápida”, de Ernesto Artur Berg, Juruá Editora. Para adquiri-lo clique aqui.

Ernesto Berg

Consultor de empresas, professor, palestrante, articulista, autor de 21 livros, especialista em desenvolvimento organizacional, negociação, gestão do tempo, criatividade na tomada de decisão, administração de conflitos. Graduado em Administração e Sociologia, Pós-graduado em Administração pela FVG de Brasília. Foi executivo do Serpro em Curitiba e Brasília por 9 anos e consultor Senior da Alexander Proudfoot Company de São Paulo.