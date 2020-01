Termomecanica lança fios especiais

A Termomecanica, empresa líder do setor de transformação de metais não ferrosos, Cobre e suas ligas, iniciou a fabricação de novos fios especiais, que podem ser usados em tramas de mangueiras com malha de latão para gás e escovas industriais, por exemplo. Sua aplicação também é essencial para equipamentos de usinagem por eletroerosão, pois como são fios especiais de pequenos diâmetros (menores que 0,8 mm e com até 0,2 mm), dispõem de características técnicas específicas de resistência à tração e retilineidade.

“Investimos em equipamentos, ferramentas específicas e estudamos processos estáveis, uma vez que qualquer variação na espessura do material é relevante neste processo. Nosso objetivo é aumentar o portfólio de produtos da empresa e buscar atender a gama completa de fios para atender o mercado interno. Esperamos ocupar a linha de produção atual em 100% de sua capacidade e, em breve, estudar a possibilidade de ampliar a produção com a aquisição de mais equipamentos”, afirma Luiz Henrique Caveagna, Diretor de Operações Industriais da Termomecanica.

A Termomecanica iniciou sua produção dos fios especiais ao final de 2018, quando adquiriu um equipamento oriundo da Alemanha, a trefila, para a fabricação deste tipo de fios finos com o diâmetro de até 0,2 milímetros. Os novos fios são resultado de um trabalho desenvolvido em conjunto pelas equipes de Produção e Engenharia de Processos e Projetos.