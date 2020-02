Terminal do Guadalupe tem novo totem de autoatendimento

A Metrocard, associação que congrega as empresas de transporte coletivo da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), instalou um novo totem de autoatendimento no Terminal do Guadalupe. A proposta é oferecer diversos serviços e funcionalidades ao alcance de um simples toque, sem a necessidade de interação humana, com mais agilidade e autonomia. O totem de autoatendimento possibilita a inserção de créditos no cartão transporte, no celular e até mesmo efetuar o pagamento de boletos.

Além deste, já estão em operação 11 totens instalados na sede central da Metrocard, nos terminais de Pinhais, Rui Barbosa, Piraquara, Maracanã, Novo Fazenda Rio Grande, Central de Araucária, Campo Largo, Guaraituba e Central de São José.

“Além de todas as funcionalidades, os totens de autoatendimento estão localizados em pontos estratégicos, com grande circulação de pessoas, fazendo com que elas ganhem tempo e praticidade ao utilizá-los. Esse é justamente um dos objetivos da Metrocard, facilitar a vida dos passageiros. E é por isso que pensamos constantemente em soluções que vão muito além do transporte”, diz Ayrton Amaral, CEO da Metrocard.