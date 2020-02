Tereza Cristina reforça que relação comercial com China está “normal”

Não tem havido nenhuma restrição ao intercâmbio comercial entre Brasil e China em função do surto de coronavírus no país asiático, reforçou a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, após ter se encontrado com o embaixador chinês Yang Wanming, em Brasília. “Por enquanto, tudo normal”, disse a ministra, conforme nota do Ministério da Agricultura divulgada na terça. “Vamos acompanhar de pertol”, reforçou Tereza Cristina. O Brasil exporta para a China, principalmente, soja e carnes bovina, suína e de frango.

Fontes: Estadão Conteúdo e sites