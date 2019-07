O Conselho Nacional do Café (CNC) teve audiência com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, na ultima terça-feira, 2 de julho. O presidente Silas Brasileiro abordou, entre outros assuntos, a participação da titular da Pasta na abertura do II Fórum Mundial de Produtores de Café, que será realizado pela entidade, em parceria com a Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) e a Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Varginha (Minasul), em Campinas (SP), nos dias 10 e 11 de julho.

Tereza Cristina agradeceu o convite e confirmou sua participação no principal evento da cafeicultura mundial em 2019. “A ministra reconhece a importância da cafeicultura para o Brasil e disse que não havia como não participar do Fórum. Ela entende a importância social e ambiental do café e também defende que precisamos encontrar novos caminhos para ampliar a renda aos produtores”, comentou o presidente do CNC.

O II Fórum Mundial de Produtores de Café, em seu segundo dia, terá quatro workshops que determinarão o teor da declaração final e as diretrizes pensando na sustentabilidade econômica dos produtores de fato.

Também no evento, será apresentado o resultado do estudo “Análise Econômica e Política para Melhorar os Rendimentos dos Produtores de Café”, elaborado pelo diretor do Centro de Desenvolvimento Sustentável do Instituto da Terra da Universidade de Columbia, Jeffrey Sachs, e realizados três painéis que debaterão “O mercado como instrumento de proteção à renda dos produtores”; “Formulação de preço do café: transparência da semente a xícara”; e “Promover e aumentar o consumo de café”.

Realizado por CNC, BSCA e Minasul, o Fórum terá, nos dois dias, palestras, workshops e painéis de debate com a participação de grandes personalidades da cafeicultura global. Aproximadamente 1.500 pessoas, de mais de 40 países, participarão do maior evento do café no ano e, de maneira coparticipativa, buscarão os melhores caminhos para saber como o mercado pode proteger a renda dos produtores, precificar melhor o café e promover e aumentar o consumo em nível mundial.

SERVIÇO

II Fórum Mundial de Produtores de Café

Data: 10 e 11 de julho de 2019

Local: Royal Palm Plaza, em Campinas (SP)

Ingressos: http://bit.ly/2Zf9drk

Mais informações: info@worldcoffeeproducersforum.com / wcpf2019.com.br

Fonte: CNC