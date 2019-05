A Associação Brasileira da Indústria de Calçados-Abicalçados anuncia o tênis ecológico Ueno Whatafuck Imperial, criado em parceria pela Whatafuck Hamburgueria e Öus Brasil, o vencedor do 7º Prêmio Direções, na categoria Design para Empreendimentos de Médio e Grande Porte, que tem por objetivo celebrar as grandes ideias do segmento.

O tênis teve seu solado desenvolvido com malte reutilizado da produção de cerveja artesanal, ou seja, os resíduos do bagaço de malte da cerveja produzida pela Whatafuck, hamburgueria de Curitiba. Este é o primeiro calçado feito desta maneira, em que o bagaço é coletado após a produção da bebida e mesclado com o látex para a criação do solado.

O tênis é produzido na cor nobuck bege, coloração que mais se aproxima da cor da cerveja Whatafucking Beer, desenvolvida pela hamburgueria. O forro e a palmilha têm a aplicação do rótulo da garrafa.

Ao preço de R$ 379, o tênis pode ser encontrado na Whata Store, loja da rede Whatafuck na cidade de Curitiba, e no site da Öus Brasil, com entrega em todo país. O Ueno faz parte da minicoleção do colab entre as marcas, que inclui também o tênis Tenente Whatafuck O.E, inspirado no hambúrguer vegetariano da casa, produzido sem nenhuma matéria prima de origem animal.