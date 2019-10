KATNA BARAN

FOLHAPRESS

O médico Fernando Dias Lima, tenente-coronel da Polícia Militar (PM) do Paraná, está sendo investigado por supostamente ter assediado policiais mulheres e familiares de agentes em consultas feitas dentro de quartéis da PM em três cidades do estado.

A denúncia, oferecida pelo MP (Ministério Público) em dezembro do ano passado, teve como base os depoimentos de 30 mulheres. Os crimes imputados ao médico são de assédio sexual, com sete ocorrências, e atentado violento ao pudor, com 23.

A investigação partiu de um inquérito militar, instaurado a partir da denúncia de uma das supostas vítimas. As penas previstas para cada um dos crimes vão de um a seis anos.

Os fatos teriam acontecido entre 2011 e 2018, durante atendimento em consultórios médicos de três quartéis: na Academia Policial do Guatupê, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, e em unidades de Foz do Iguaçu e Cascavel, no oeste, onde ele atuava até pedir afastamento das funções, em março do ano passado.

O 5º Comando Regional da PM, onde o médico estava lotado, abriga ainda os batalhões de Pato Branco, Toledo e Francisco Beltrão e outras companhias de municípios menores, principalmente na região oeste do estado. Portanto, ele também atendia nesses locais.

Dias é investigado ainda por ocultação de documentos. Afastado das funções, ele teria mandado uma militar subalterna retirar do consultório e entregar para ele documentos relacionados aos atendimentos das vítimas.

Em maio de 2018, ele foi preso por dez dias, por supostamente ter tentado atrapalhar as investigações.

O médico já foi vereador e candidato a vice-prefeito de Cascavel. Na urna, ele se identificava como Dr. Fernando Bacana.

Reportagem deste domingo (28) do Fantástico, da Globo, mostrou detalhes de depoimentos de supostas vítimas de Dias e conversou com três mulheres que acusam o médico e com o marido de uma quarta mulher.

Os relatos mostram que as militares tinham receio de denunciar o oficial. Entre os episódios de assédio, estariam consultas a porta trancada e carícias nos seios e nas nádegas de pacientes.

Diante da denúncia, o Conselho Regional de Medicina do Paraná também está apurando se o oficial Dias cometeu desvio ético. O procedimento corre sob sigilo. Em nota, a PM do Paraná afirmou que os crimes imputados a Dias decorrem de inquérito militar instaurado logo que houve a denúncia e confirma que ele está afastado da função.

O órgão informou que o processo administrativo contra o médico está em fase final, no Conselho de Justificação, responsável por julgar condições de permanência de oficiais na instituição.

A corporação afirmou ainda que não compactua com desvios de conduta de policiais e que disponibiliza canais de denúncia sobre qualquer falta disciplinar ou criminal. Todos os indícios são devidamente apurados pela Corregedoria, segundo a PM.

A instituição finalizou a nota ressaltando que oferece atendimento psicológico para qualquer de seus integrantes que tenha passado por traumas, inclusive de natureza sexual.

Outro lado Procurado, o advogado do tenente-coronel, Zilmo Girotto, afirmou que as acusações não se sustentam com provas e que algumas supostas vítimas mudaram a versão dos fatos durante o trâmite do processo.

“São fatos que não estão se sustentando. […] Não acharam nenhum equipamento, fotos, documentos (que provem a acusação) e testemunhas já mudaram a versão na fase de depoimento. […] Estamos conseguindo comprovar a inocência dele”, disse.

Segundo o defensor, as acusações por assédio sexual já foram arquivadas, sobrando as denúncias apenas pelos outros dois crimes. Ele confirma que o cliente realmente pediu os arquivos de atendimento, mas para preservar “o sigilo médico”, mas que os documentos foram devidamente entregues à Justiça.

Para Zilmo, é estranho o fato de apenas policiais de Foz do Iguaçu e Cascavel terem denunciado seu cliente, já que ele atua em diversas outras cidades da região e atende também membros do Corpo de Bombeiros. O defensor diz que Dias nunca atuou na academia de São José dos Pinhais.

O advogado acredita que, após a sentença judicial, Dias será inocentado nos processos administrativos que correm na PM e no CRM.

Zilmo informou, por fim, que solicitou ao juízo e a OAB providências diante do vazamento para a imprensa de detalhes da investigação, já que o processo corre em segredo de Justiça.