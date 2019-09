A Temporada Gourmet Shopping Curitiba, que será desenvolvida ao longo de setembro, terá como um dos destaques uma aula-show gratuita do renomado chef Olivier Anquier: será dia 22, em horário ainda não definido, durante a programação Food & Fun, com música, gastronomia e diversão, no Largo Curitiba. Nomes da culinária local também estarão presentes.

A terceira edição da Temporada Gourmet tem como principal novidades o Mercado Gourmet, na Praça de Eventos (piso L2), espaço que reúne cinco marcas que apresentam seus carros-chefes: Armazém do Jardim, vasos funcionais com hortaliças, temperos e chás próprios para consumo, além de vasos ornamentais, objetos de decoração, acessórios e insumos para jardinagem; Manifesto Café, cafés com grãos selecionados; Haga Buns, com um dos doces mais conhecidos da Escandinávia, o Cinnamon Rolls, bolinho enrolado e recheado com açúcar e canela, com diferentes coberturas; Don Gentilis, cervejas artesanais; e Mozzarelart, com a primeira burrata legítima do Brasil, além de vinhos, azeite de oliva, molho pesto e pães de fermentação natural.

O evento do shopping também é uma oportunidade para o público experimentar pratos e conhecer restaurantes com menus a preços únicos. As cafeterias, sorveterias e docerias estão com combos vendidos a R$ 15,90; restaurantes da praça de alimentação com sugestões completas por R$ 26,90 e os restaurantes do Largo Curitiba, com menus a R$ 49,90. A lista completa, com os menus, assim como toda a programação, está em http://bit.ly/temporadagourmetcuritiba.