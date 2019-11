Nos quatro restaurantes do grupo Victor – Bar, Petiscaria, Bistrô e Praça do Victor – está de volta, até 30 de novembro, no jantar, a Semana das Ostras com oito receitas da chef Eva dos Santos em parceria com os outros chefs das casas. As ostras serão servidas em porções de três, seis ou doze unidades, com preços entre R$ 15 e R$ 62.

No cardápio, ostras naturais frescas; ao bafo; gratinadas no forno com fonduta de parmesão; à provençal, preparadas na manteiga com ervas e alho crocante; e flambada no conhaque com suave molho de páprica. E três novidades: ostras & chips, ostras ao pesto de espinafre, e ostras fritas no gergelim ao molho ponzu.

O cliente também poderá optar pelo menu degustação, com 24 ostras – três unidades de cada uma das oito receitas do festival, ao preço de R$ 99.