Em parceria com a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente), o SBT transmite, nesta sexta-feira (25) e neste sábado (26), a 22ª edição do Teleton para arrecadar doações à instituição. A meta deste ano, segundo a emissora, é arrecadar R$ 30 milhões -em 2018, o valor amealhado foi de R$ 31,9 milhões.

O cantor Daniel é o padrinho desta edição, que terá ainda a música-tema da campanha, “Preciso de Você”, entoada por Ivete Sangalo com o Coral do Instituto Bacarelli na abertura do Teleton. Além deles, o programa também terá apresentações de Ludmilla, Lexa, Paula Fernandes, Gustavo Mioto, Vitor Kley, Péricles, Tiago Abravanel, da cantora gospel Aline Barros, e do maestro João Carlos Martins.

Como madrinha digital, Maisa Silva representa a preocupação da emissora em se comunicar com as novas gerações através das redes sociais. “É uma grande responsabilidade, mas eu acho que estou preparada. Tenho toda uma história de crescimento com o Teleton e estou na minha área, que são as redes sociais”, contou Maísa à reportagem.

“Felizmente tenho como movimentar milhões de seguidores e espero muito que eles ajudem, porque eles sabem como isso é importante para mim. Temos feito posts para atingir um público que não necessariamente fica o tempo inteiro vendo TV, mas vai compartilhar as coisas nas plataformas digitais”, completa a atriz e apresentadora, que divide a responsabilidade com outros dois padrinhos, Eliana e Celso Portiolli.

O programa deste ano abordará temas como inclusão, acessibilidade e deficiência física na vida adulta e na terceira idade. A maternidade será o foco da manhã de sábado, com a participação de Silvia Abravanel, Isabella Fiorentino, Carol Aguaidas, Wanessa Camargo, Laura Patron e mães de pacientes da Instituição.

Já pela tarde, Raul Gil estará ao lado de crianças e adolescentes em um show de talentos. Silvio Santos é quem encerra o Teleton, à noite. As doações podem ser feitas pelo telefone 0500-12345 + final com a quantia doada, que pode ser de R$ 10, R$ 20 ou R$ 40. O limite é de até três doações, sendo uma em cada valor, totalizando R$ 70. O público também pode participar da ação comprando produtos oferecidos no site do SBT, como os bonecos da AACD, livros e outros itens.

“Acreditamos na solidariedade do brasileiro e estamos trazendo diversas inovações para o processo de doação, que agora fica mais simples, prático e rápido”, diz Edson Brito, superintendente de Marketing e Relações Institucionais da AACD. Ele afirma que a arrecadação do Teleton é responsável por cerca de 200 mil atendimentos realizados anualmente pela AACD.

Ao longo de toda a programação do Teleton, haverá a participação de vários artistas, como Gominho, Gretchen, João Guilherme, Marco Tulio, Samuka, Larissa Manoela, Agnes Nunes, Fabiano Cambota, Neila Medeiros, Rafael Cortez e Lorelay Fox.

Convidados de outras emissoras, como José Luiz Datena (Band), Sabrina Sato (Record TV), Luciana Gimenez (Rede TV!), Karyn Bravo, Mariana Kotscho e Roberta Manreza (todas da TV Cultura) e dois atores da Globo, cujos nomes ainda não foram divulgados, também participam do Teleton.

LIVES DO TELETON 2019

1. Sexta (25) – Abertura do Teleton (21h45): Celso Portiolli, Tiago Abravanel, Gominho e Gretchen

2. Sábado (26) – Desafio do Game (11h): João Guilherme, Marco Tulio (authenticgames) e Samuka

3. Sábado (26) – Teleton Música (15h30): Larissa Manoela, Agnes Nunes e Fabiano Cambota

4. Sábado (26) – Super Mães (17h30) – Neila Medeiros, Silvia (mãe de primeira viagem) e Sá Ollebar (Preta Pariu)

5. Sábado (26) – Encerramento (21h) – Maisa, Rafael Cortez e Lorelay Fox

