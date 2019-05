As matrículas para os cursos técnicos do TECPUC (Centro de Educação Profissional Irmão Mário Cristóvão – TECPUC), em Curitiba, estão com inscrições abertas para as turmas de Administração, Enfermagem, Eventos, Informática para Internet, Logística, Mecânica, Mecatrônica, Publicidade, Química, Radiologia, Recursos Humanos e Segurança do Trabalho, além do curso livre de Instrumentação Cirúrgica. O início das aulas está previsto para o dia 22 de julho de 2019.

Para se candidatar, os interessados precisam ter o Ensino Médio completo ou estar cursando a 2ª ou 3ª séries do Ensino Médio, conforme o curso escolhido. Para os cursos com duração de 24 meses é preciso estar na 2ª série do Ensino Médio. No caso dos cursos de 18 meses, os candidatos precisam estar na 3ª série do Ensino Médio.

As inscrições devem ser feitas no site www.tecpuc.com.br. No ato da inscrição é disponibilizado o boleto da primeira mensalidade. Após o pagamento, o candidato pode efetuar a matrícula na secretaria de relacionamento do TECPUC. O atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 20h, no Bloco do TECPUC (próximo ao portão 3) – PUCPR Campus Curitiba.

No ato da matrícula o candidato deverá apresentar os documentos relacionados no edital disponível no endereço http://matriculas.tecpuc.com.br/editais/. Informações pelo telefone (41) 3271-1395.