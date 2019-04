O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) vai sediar o Fórum Internacional de Carros, Veículos Elétricos e Mobilidade Urbana (Fórum CVE), realizado em 24 e 25 de abril, no Câmpus CIC, em Curitiba. O evento, que tem o objetivo de alavancar a cadeia produtiva do setor, acontece após o governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciar, no mês passado, a isenção de impostos para veículos elétricos.

Cerca de 200 participantes são esperados no encontro anual que reúne pesquisadores, instituições de ensino, acadêmicos, empresas provedoras de soluções, distribuidoras, fabricantes e profissionais envolvidos na cadeia produtiva de carros/veículos elétricos e mobilidade urbana.

De acordo com o diretor de Indústria e Inovação do Tecpar, Rafael Rodrigues, a promoção da eletromobilidade está prevista no Smart Energy Paraná, programa estadual que busca a adequação da rede de energia elétrica convencional em rede inteligente e a disseminação da geração distribuída por fontes de energias renováveis.

“O conceito do Smart Energy vocaciona a utilização da energia elétrica para outras modalidades. Desse modo não teria como o Tecpar não se envolver com a cadeia da eletromobilidade, que vai desde o eletroposto até a bateria de um veículo elétrico”, afirma o diretor.

Rodrigues avalia que devido à isenção de impostos haverá um avanço significativo das vendas de veículos elétricos e o instituto deve estar preparado para esta nova vertente tecnológica.

Atualmente, o Tecpar coordena o Programa Paranaense de Energias Renováveis e é responsável pela secretaria executiva do projeto Smart Energy Paraná, desenvolvendo projetos na área de energias renováveis, em especial a solar e a eólica.

PROGRAMAÇÃO – A programação do evento inclui painéis temáticos e apresentação de cases especiais. O diretor de Indústria e Inovação do Tecpar será um dos participantes na sessão sobre perspectivas para a mobilidade elétrica no Brasil, no primeiro dia do evento. Ele vai falar a respeito da utilização de grafenos em baterias para veículos elétricos (VE’s). Outro destaque é a pesquisadora na área de baterias para veículos elétricos, Maria Fátima Roselem, do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPQD).

As políticas públicas para o setor de carros e veículos elétricos serão abordadas em apresentações do Ministério de Minas e Energia, Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e Companhia Paranaense de Energia (Copel).

Os debates contam ainda com a participação de representantes da Associação de Geração Distribuída (ABGD), Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) e do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep). O Tecpar será representado pelo pesquisador Bill Jorge Costa, mestre e doutor em Ciência e Engenharia de Materiais, que apresentará o programa Smart Energy Paraná.

No último dia do evento, os debates giram em torno da qualificação e formação de profissionais no setor de VE’s, linhas de financiamento e novos modelos de negócios, encerrando com uma reflexão sobre o futuro da mobilidade elétrica no Brasil.

FROTA – Segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), com base nos Registros Nacionais de Veículos Automotores, o número de veículos elétricos ou híbridos emplacados no Brasil têm aumentado a cada ano. Em 2018 foram 3.970 emplacamentos, um aumento de 20% na comparação com 2017, quando foram registradas 3.296 unidades.