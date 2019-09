Uma parceria firmada entre o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) e o Serviço de Aprendizagem Nacional (Senai-PR) vai impulsionar a criação e o desenvolvimento de negócios inovadores no Estado. O acordo de cooperação técnico-científico foi assinado nesta sexta-feira (20), em Curitiba, pelo diretor-presidente do instituto, Jorge Callado, e pelo diretor regional do Senai, José Antônio Fares, durante evento em comemoração aos 30 anos da Incubadora Tecnológica do Tecpar (Intec).

“O Tecpar está ampliando sua contribuição para melhorar o ambiente de negócios e a geração de empregos no Paraná”, afirmou o diretor-presidente do Tecpar. “Estamos trabalhando em consonância com a orientação do governador, que estabeleceu uma agenda permanente para apoiar a criação e o desenvolvimento de novas empresas”, acrescentou.

Para ele, o acordo representa uma soma de forças, com o objetivo de fortalecer o empresariado paranaense e fomentar novos negócios. “De um lado está o Tecpar, voltado para a realização de pesquisas, desenvolvimento tecnológico e inovação; e do outro, o Senai-PR, que atua no desenvolvimento científico e tecnológico das indústrias e negócios inovadores”, disse.

O diretor regional do Senai, José Antônio Fares, ressaltou que a parceria tem o propósito de criar uma sinergia entre duas instituições que trabalham fortemente na inovação tecnológica, para que sejam desenvolvidas ferramentas inteligentes que sejam aplicáveis ao mercado. “A união do Tecpar com o Senai tem muita força de conhecimento e de experiência acumulada. Certamente isto será muito útil para fazer a inovação e aplicá-la de maneira adequada para as indústrias e a sociedade”, afirmou Fares.