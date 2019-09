O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) firmou nesta quinta-feira (5) o termo de adesão aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). O documento foi assinado pelo diretor-presidente do instituto, Jorge Callado, e pela vice-presidente do Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social do Paraná (Cedes), Keli Guimarães. O Cedes é responsável pela implementação da agenda ODS no Paraná.

O diretor-presidente do Tecpar afirmou que o instituto está alinhado à orientação do Governo do Estado, que é incluir na gestão a Agenda 2030 em ações concretas para atingir os objetivos elencados pela ONU.

“É um dia muito importante para o Tecpar. A partir de agora, vamos reforçar nosso trabalho para que todas as atividades desenvolvidas pelo instituto contemplem a Agenda 2030. Também colocamos o Tecpar à disposição para contribuir com o Cedes para o alcance das metas em todo o Estado”, destacou Callado.

BUSINESS INTELLIGENCE – A vice-presidente do Cedes disse que o Tecpar poderá contribuir na alimentação do Business Intelligence (BI) – Paraná de Olho nos ODS. A ferramenta faz o mapeamento, acompanhamento e monitoramento dos indicadores relacionados aos ODS, ajudando os gestores na tomada de decisão e na criação de políticas públicas que envolvam os objetivos elencados pela ONU.

“Hoje o Paraná é pioneiro tanto no Brasil, quanto fora dele, em relação à Agenda 2030. Estamos conseguindo mapear o estado com mais eficácia no levantamento de dados e nisto o Tecpar vai poder ajudar muito por conta da enorme gama de segmentos que participa”, afirmou. O próximo passo será a participação nas reuniões mensais com o Cedes. O Tecpar fará parte de câmaras temáticas que tratam de estudos direcionados à área de conhecimento do instituto.

JÁ TEM AÇÕES – Jorge Callado destacou, ainda, que o Tecpar, de maneira direta ou indireta, já tem diversas atribuições ligadas aos ODS. Além da forte atuação na área da saúde (ODS 3), tem ações na área de energias renováveis (ODS 7) e da indústria e inovação (ODS 9).

“Nosso serviço de análises ambientais, de águas e efluentes, por exemplo, pode ser vinculado tanto ao objetivo que trata da vida na água, quanto ao objetivo relacionado à água potável e saneamento”, disse Callado.

MERENDA – Outro exemplo de ação sustentável é análise de merenda escolar realizada nos laboratórios do instituto. Ao fazer o controle de qualidade dos alimentos fornecidos pelo Programa de Alimentação Escolar do Paraná, do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), o Tecpar atende ao objetivo número 12, que trata de consumo e produção responsáveis.

AGENDA – Em 2015, líderes do mundo todo se comprometeram na Organização das Nações Unidas, a implementar 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) até 2030. O pacto global assinado pelos líderes mundiais estima que sociedade, empresas e governo atuarão juntos para cumprir os objetivos.

A agenda contempla um plano de ação internacional para o alcance dos objetivos, desdobrados em 169 metas, que abordam diversos temas fundamentais para o desenvolvimento humano, em cinco perspectivas: pessoas, planeta, prosperidade, parceria e paz

PRESENÇAS – Também participaram da reunião a articuladora de parcerias do Cedes, Adriana Tavares; o articulador dos ODS no Paranacidade, Geraldo Luiz Farias; a diretora jurídica do Tecpar, Adrianne Correia Pereira e o diretor de Novos Negócios e Relações Institucionais do Tecpar, Lindolfo Luiz Silva Junior.