Tornar as rodovias inteligentes, por meio da integração de sistemas e cruzamento de dados, ou seja, pela informatização, é uma necessidade. Para isso, as concessionárias devem operar com serviços diferenciados e instalar equipamentos e sistemas que geram informações, auxiliando na análise das mesmas. Os novos caminhos para concessões de rodovias no Brasil é tema do 11° Congresso Brasileiro de Rodovias e Concessões, que será realizado em Brasília, nos dias 10 e 11 de setembro.

Atenta aos assuntos de interesse da infraestrutura rodoviária brasileira, a Pumatronix apresentará no dia 10 (terça-feira), no Congresso da ABCR – Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias e Exposição da Brasvias 2019 a palestra “Tecnologias para rodovias inteligentes”, com início às 11h15.

Durante o evento, os profissionais e as empresas do setor de rodovias conhecerão as principais inovações tecnológicas do setor ofertadas pela Pumatronix, que investe em pesquisa e desenvolvimento de produtos eficientes, a fim de facilitar a gestão do tráfego urbano e rodoviário.

As soluções da empresa estarão disponíveis no estande 11. São câmeras; flashes; soluções completas para a gestão de violações em praça de pedágio; classificador de veículos por imagem, que utiliza métodos da inteligência artificial; OCR/LPR – biblioteca para reconhecimento de caracteres com alto nível de assertividade para placas veiculares em todos os padrões vigentes, inclusive Mercosul; software baseado em análise de imagem para detecção e monitoramento de veículos, assim como contagem, monitoramento e ocupação para cruzamentos; entre outras soluções que podem ser integradas em sistemas existentes e que resolvem os problemas rodoviários com precisão.