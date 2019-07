A confiança é fundamental para a difusão do uso de veículos autônomos e, para conquistá-la, é preciso reunir todos os componentes do ecossistema de veículos autônomos em um sistema harmonioso. Essa é uma das conclusões da publicação “Autonomia: construindo confiança para as massas” (do original em inglês, Autonomy: Enabling trust for the masses) produzida pela KPMG. O estudo faz uma análise sobre como a tecnologia pode impulsionar a confiança na utilização de transporte inteligente no futuro.

Segundo o estudo, a solução para gerar confiança na população está na criação de uma estrutura de governança. A pesquisa apontou ainda que através de regras e normas para comportamentos e ações de todos os envolvidos no ecossistema de mobilidade inteligente será possível proporcionar uma integração eficiente da frota autônoma.

Acesse a publicação na íntegra, disponível em: home. kpmg/br/ pt/ home/insights/2019/04/autonomy-enabling-trust-for-the-masses.html