Dança, música e teatro marcam a programação de fim de ano do Teatro Guaíra, em Curitiba. Entre as atrações há a estreia de João e Maria, montagem especial da escola de dança do teatro, com mais de 100 alunos em cena.

Já a Orquestra Sinfônica do Paraná apresenta cinco concertos até o fim de dezembro, incluindo o espetáculo My Fair Lady, com 14 trechos do musical clássico, que será cantado ao vivo em português. O Balé Teatro Guaíra remonta O Lago dos Cisnes, sucesso de público e crítica em 2018, com público de quase 26 mil pessoas e 13 sessões esgotadas antecipadamente.

Para fechar a temporada, o G2 Cia de Dança celebra 20 anos com a apresentação de dois trabalhos: La Cena e Blow Elliot Benjamin. A programação completa do teatro está disponível no site teatroguaira.pr.gov.br/