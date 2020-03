TCEPR – TCE recomenda 14 melhorias à Secretaria do Desenvolvimento Urbano do PR

O Pleno do Tribunal de Contas do Estado homologou a expedição de 14 recomendações para que a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (Sedu) e o serviço social autônomo Paranacidade aprimorem suas práticas de fomento à melhoria da infraestrutura dos municípios do Paraná. O TCE-PR propõe que as medidas sejam adotadas em até um ano.

Todas elas foram sugeridas em Relatório de Inspeção produzido pela Quinta Inspetoria de Controle Externo do Tribunal. O processo foi relado pelo conselheiro Durval Amaral, superintendente da 5ª ICE. O objetivo da fiscalização realizada pela unidade técnica foi auditar a política pública de desenvolvimento urbano paranaense, empreendida por meio de convênios, com ênfase na formatação da iniciativa e nos controles incidentes em sua fase de execução.

Achados

Como resultado, os analistas da 5ª ICE encontraram uma série de deficiências na atuação da Sedu sobre o assunto, entre as quais se destacam as ausências de uma política pública de desenvolvimento urbano normatizada por critérios pré-estabelecidos; de priorização das necessidades na distribuição dos recursos para as ações relativas ao tema; e de transparência na definição dos critérios para a destinação das verbas. Já em relação ao trabalho desempenhado pelo Paranacidade a respeito do mesmo tópico, a unidade técnica identificou falhas em procedimentos de supervisão, controle e aprovação da execução dos objetos dos convênios por parte dos municípios.

Entre as recomendações feitas pelo TCE-PR para tratar tais questões, destacam-se: a implementação de política pública de desenvolvimento urbano normatizada, que estabeleça critérios prévios de investimento, com base nas necessidades dos municípios; a formalização de critérios de elegibilidade das ações a serem apoiadas; a divulgação antecipada da distribuição dos recursos via transferências voluntárias; e os estabelecimento e aperfeiçoamento, pelo Paranacidade, em conjunto com a Sedu, de rotinas de supervisão e controle, testes e regramentos internos voltados à melhoria da execução dos objetos almejados pela instituição dos convênios.

Na sessão de 5 de fevereiro, os membros do Tribunal Pleno do TCE-PR acompanharam, de forma unânime, o voto do relator do processo, homologando todas as recomendações sugeridas pela 5ª ICE. O Acórdão nº 283/20 – Tribunal Pleno foi publicado em 20 de fevereiro, na edição nº 2.245 do Diário Eletrônico do TCE-PR.

Novidade

A partir da vigência da Resolução nº 73/2019 do TCE-PR, todos os procedimentos resultantes de trabalhos fiscalizatórios realizados pelo Tribunal têm como ponto de partida a elaboração, pela unidade técnica responsável, de um Relatório de Fiscalização. Caso este apresente apenas sugestões de medidas para sanar impropriedades encontradas na gestão da entidade pública em questão, é instaurado processo de Homologação de Recomendações.

A novidade tem como objetivo dar maior rapidez à implementação dessas iniciativas, indicadas apenas nos casos em que não são encontradas irregularidades de maior gravidade, que demandem a emissão de determinações ou a aplicação de sanções – situações ainda contempladas pelos processos de Tomada de Contas Extraordinária.