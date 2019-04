Balanço realizado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) aponta que, durante o ano de 2018, os 34 TCs capacitaram, por meio de suas escolas, 600 mil pessoas, em 5 mil eventos realizados em todo o país. A Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), contribuiu com a formação de 41.010 desses participantes – 6,83% do total.

No biênio 2017-2018, a EGP registrou a marca histórica de 107.625 inscrições nos cursos presenciais e online realizados. Esses cursos, gratuitos, beneficiaram servidores públicos e cidadãos dos 399 municípios paranaenses e das 27 unidades da federação brasileira – os 26 Estados e o Distrito Federal.

Meta para 2019

Para este ano, a EGP tem a meta de capacitar mais de 44 mil pessoas, incluindo jurisdicionados e servidores do próprio órgão, ampliando assim os números registrados em 2018. “Continuamos tendo como prioridade da gestão o treinamento dos jurisdicionados porque a maioria das prestações de contas é rejeitada em função de falhas que demonstram não má fé, mas falta de conhecimento”, explica o presidente conselheiro Nestor Baptista.

Criada em 2008, na gestão anterior do conselheiro Nestor Baptista na presidência do TCE-PR, a EGP já realizou 2.995 eventos de capacitação, que beneficiaram aproximadamente 250 mil pessoas na primeira década de atividade. Nos últimos anos, a unidade consolidou sua plataforma de ensino a distância. Atualmente, o portal da EGP na internetoferece um acervo de 60 cursos online, continuamente renovados ou revisados, que estão permanentemente à disposição dos interessados.

Ministrados por especialistas em cada área – servidores do próprio TCE-PR ou palestrantes convidados -, os cursos abordam os principais temas ligados à administração pública, como contabilidade, orçamento, licitações, transferência voluntária de recursos, atos de pessoal e obras e estímulo à participação do cidadão no controle social do gasto público.