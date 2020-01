TCE-PR lança manual sobre o encerramento de mandato municipal

A convite do presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Nestor Baptista, o vice-governador Darci Piana, que também é presidente da Fecomércio-PR, participa nesta manhã de sexta-feira, dia 30 de janeiro, no Parque Industrial e Logístico Portal do Porto, em São José dos Pinhais. Do evento promovido pelo TCE-PR para o lançamento do material orientativo – Manual de Encerramento de Mandato, válido para os 399 municípios paranaenses.

Além da presença do vice-governador Darci Piana, que representa o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior. A mesa solene é composta pelas autoridades Prefeita de Colombo Beti Pavin, Dra. Luciane Franco, Jamile Fanchin, presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Pérola, Darlan Scalco.

Durante o início da sua fala, Piana enfatizou sobre o quanto é importante a prestação de contas para entidades e prefeituras em fim de mandato. O evento ocorre durante toda essa manhã de sexta e vai até as 12h30 com a presença de diversos servidores do TCE-PR e gestores públicos.

