O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) emitiu Parecer Prévio pela irregularidade com ressalvas das contas de 2015 do Município de Congonhinhas, sob responsabilidade do então prefeito, José Olegário Ribeiro Lopes (gestão 2013-2016). O então gestor desse município do Norte-Pioneiro também recebeu duas multas que, somadas, totalizam R$ 6.195,60 para pagamento em maio.

A desaprovação foi motivada pela divergência de saldos no balanço patrimonial entre os dados enviado ao Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal (SIM-AM) do Tribunal e o emitido pela contabilidade. Além da irregularidade, os conselheiros ressalvaram quatro falhas na Prestação de Contas Anual (PCA) daquele exercício.

Em razão das inconformidades, o ex-prefeito recebeu, por duas vezes, a multa prevista no artigo 87, inciso III, da Lei Orgânica do TCE-PR (Lei Complementar Estadual nº 113/2005). Somadas, as duas sanções correspondem a 60 vezes o valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado do Paraná (UPF-PR). O indexador, que tem atualização mensal, vale R$ 103,26 em maio.

Decisão

A Coordenadoria de Gestão Municipal (CGM) do TCE-PR e o Ministério Público de Contas do Estado do Paraná (MPC-PR), apontaram quatro irregularidades na PCA 2015 de Congonhinhas. O relator do processo, conselheiro Ivan Bonilha, discordou parcialmente das manifestações da unidade técnica e do órgão ministerial.

O relator manteve apenas a irregularidade referente à divergência no balanço patrimonial e ressalvou os demais itens: o resultado deficitário de fontes não vinculadas a programas, convênios, operações de créditos e regime próprio de previdência social (RPPS); a ausência do encaminhamento da lei ou decreto que formaliza a opção escolhida para equacionamento do déficit do RPPS; a falta de documentos no relatório do controle interno encaminhado ao Tribunal; e o atraso de 49 dias no encaminhamento de dados do encerramento do exercício ao SIM-AM. Foi aplicada multa em relação a essa última ressalva.

Os demais membros da Segunda Câmara do TCE-PR acompanharam, por unanimidade, o voto do relator, na sessão do dia 9 de abril. Cabe recurso contra a decisão contida no Acórdão de Parecer Prévio nº 84/19 – Segunda Câmara, veiculado em 25 de abril, na edição nº 2.045 do Diário Eletrônico do TCE-PR (DETC).

Após o trânsito em julgado do processo, o Parecer Prévio do TCE-PR será encaminhado à Câmara Municipal de Congonhinhas. A legislação determina que cabe aos vereadores o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal. Para desconsiderar a decisão do Tribunal expressa no parecer, são necessários dois terços dos votos dos parlamentares.

Serviço

Processo nº: 251989/16 Acórdão de Parecer Prévio nº: 84/19 – Segunda Câmara Assunto: Prestação de Contas do Prefeito Municipal Entidade: Município de Congonhinhas Interessados: José Olegário Ribeiro Lopes Relator: Conselheiro Ivan Lelis Bonilha