A Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Estado do Paraná realiza nesta sexta-feira (27 de setembro), em Cornélio Procópio, o curso Pontos Polêmicos em Licitações, Contratos e Transferências Voluntárias. Com apoio da Associação dos Municípios do Norte do Paraná (Amunop), a capacitação será realizada, das 8h30 às 17 horas, no campus local da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTF-PR). As inscrições estão abertas na aba da EGP, no portal do Tribunal na internet. A exemplo de todas as capacitações, presenciais ou online, oferecidas pelo TCE-PR, a participação é gratuita.

O conteúdo programático do curso inclui a discussão e a apresentação de soluções para pontos controversos das licitações, dos contratos administrativos e das transferências voluntárias de recursos públicos. Entre os temas estão qualidade das contratações, publicidade, visita técnica, planilha de custos, registro de preços e acórdãos recentes do TCE-PR em processos de transferência voluntária.

Escola de Gestão Pública

Criada em 2008, a Escola de Gestão Pública do TCE-PR realizou, em sua primeira década de atividade, 2.995 eventos de capacitação, que beneficiaram aproximadamente 250 mil pessoas. Nos últimos anos, a EGP consolidou sua plataforma de ensino a distância e se tornou referência nacional na modalidade.

Atualmente, o portal da escola na internet oferece um acervo de 92 cursos e palestras online, continuamente renovados ou revisados, que estão permanentemente à disposição dos interessados, de forma gratuita. Os temas abrangem as principais áreas da administração pública, como Direito, Contabilidade, gestão, atos de pessoal, transferência voluntária de recursos e controle social, além de licitações e contratos.

Serviço

Curso: Pontos Polêmicos em Licitações, Contratos e Transferências Voluntárias Cidade: Cornélio Procópio Data: 27 de setembro (sexta-feira) Horário: 8h30 às 17h Local: Auditório da UTF-PR (Avenida Alberto Carazzai, 1.640, Vila Seugling) Inscrições: http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/presencial-acordaos-do-tce-pr-pontos-polemicos-licitacoes-contratos-e-transf-voluntarias-cornelio-procopio/324217/area/59