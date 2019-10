Taylor Swift fará um show extra no Allianz Parque (zona oeste de São Paulo) em 2020. Ela subirá ao palco no estádio do Palmeiras também em 19 de julho.

A cantora pop havia anunciado uma apresentação em 18 de julho, que já tem entradas esgotadas.

Os ingressos para a nova data ficam disponíveis em 1 de novembro, à 0h01, pelo site da Tickets for Fun, com preços que variam de R$ 150 a R$ 850.

Haverá pré-venda para clientes do C6 Bank de 29 a 31 de outubro, até 20h.

Os shows fazem parte da turnê para divulgar o novo álbum, “Lover”, lançado no fim de agosto (leia a crítica). Na agenda, a artista ainda tem participação em importantes festivais na Europa como o Roskilde (1º/7/20, na Dinamarca) e NOS Alive (9/7/20, em Portugal).

Aos 29 anos, Taylor Swift é responsável por hits como “Look What You Made Do”, “Bad Blood” e “Shake it Off”.

O novo disco de estúdio da cantora e compositora tem músicas como “Cruel Summer”, “I Forgot that You Existed”, “Me!” (com Bredon Urie, vocalista do Panic! At the Disco) e “You Need to Calm Down”, que venceu o VMA 2019 (Video Music Awards) na categoria videoclipe do ano. A premiação ocorreu em 26 de agosto.

O clipe ganhador traz diversas celebridades como os cantores Adam Labert, Katy Perry e Ciara, a drag queen RuPaul, a atriz Laverne Fox, a apresentadora Elen Degeneres e o patinador artístico Adam Rippon.