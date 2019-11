A partir de amanhã (30), os táxis de Curitiba começam a rodar com bandeira 2 durante todo o dia.

A alteração na tarifa segue até as 6h do dia 2 de janeiro. A tarifa inicial, segundo a Urbs, vai passar de R$ 2,70 para R$ 3,30.

A troca no valor das viagens é autorizada por uma lei municipal, que considera o pagamento um tipo de 13º salário para a categoria. Nos demais meses do ano, a bandeira 2 funciona entre as 20h e as 6h em dias úteis, e das 13h de sábado até as 6h da manhã de segunda-feira.

Segundo a URBS, empresa que administra o serviço de transporte na capital, há atualmente 3 mil e 800 taxistas cadastrados em Curitiba. Para tornar o serviço mais competitivo em relação aos aplicativos de transporte particular, a prefeitura deve lançar o app Urbs Táxi Curitiba, que promete descontos de até 40% no valor do taxímetro.

Os motoristas também poderão optar por não cobrar o valor da bandeirada, de R$ 5,40, para passageiros que estiverem a menos de um quilômetro de distância. A tecnologia está em fase de testes e deve ser lançada nos próximos dias, com download gratuito para os sistemas Android e iOS.

