Tatiana Revoredo, especialista em Blockchain pela Universidade de Oxford e pelo MIT, está lançando o livro “BLOCKCHAIN: Tudo o que você precisa saber”, em versão impressa e digital que pode ser adquirida na Amazon.com e na Amazon Brasil. A obra traz o potencial, a realidade e as tendências da Blockchain com um panorama geral sobre a tecnologia em uma linguagem acessível para todos os públicos, com o intuito de oferecer aos leitores um conteúdo abrangente e intenso sobre o tema.

“Para os que não são próximos ao Blockchain e desejam uma abordagem com profundidade, tendo em vista a transformação pela qual vêm passando diversos setores de indústria e serviços, o livro explica desde o início dessa ferramenta até exemplos atuais”, explica a autora, que é representante do European Law Observatory On New Technologies no Brasil e Membro- Fundadora do Oxford Blockchain Foundation. “O livro também é útil aos que já possuem familiaridade com o tema, como advogados e economistas especializados, e que buscam por informações mais detalhadas”, complementa.

Tatiana, que é professora de Blockchain no INSPER e na Nextlaw Academy, também é coautora de “CRIPTOMOEDAS NO CENÁRIO INTERNACIONAL: Qual é a posição de bancos centrais, governos e autoridades?”, livro focado em criptoativos e lançado em 2018, 10 anos após a publicação do whitepaper do Bitcoin por Satoshi Nakamoto.

“BLOCKCHAIN: Tudo o que você precisa saber” é dividido em quatro partes. Na primeira delas, Potencial, Tatiana discute quais são as possibilidades oferecidas pela Blockchain, a percepção dessa tecnologia sob a ótica do mundo corporativo e os desafios a serem enfrentados. A segunda parte, Realidade, explica os fundamentos, conceito, tipos e estruturas Blockchain; conceitua os mecanismos de consenso mais populares; traz uma ampla visão de dApps, tokens, DAGs, DAOs; ressalta a importância da descentralização e aborda também o tema contratos inteligentes. Em Casos de Uso são analisados exemplos de aplicações do Blockchain em diversos setores da indústria.