Suspeitos furtam cabos elétricos em rede da Sanepar e deixam 65 mil pessoas sem água

Uma ação de vandalismo na captação do Rio Despique, em Fazenda Rio Grande, afeta o abastecimento de água para cerca de 65 mil pessoas de bairros da cidade nesta terça-feira (14). A ação ocorreu durante a madrugada. Foram furtados cabos elétricos, equipamentos do quadro de comando e destruída parte da instalação. A Sanepar já está comprando novos materiais para que a unidade volte a funcionar. A previsão é que o sistema retome a produção no início da noite desta quarta.

O fornecimento é afetado nos bairros dos Estados, Eucaliptos, Gralha Azul, Jardim Veneza, Colonial, Nações, Santarém, Palmeiras, Parque Industrial, Jardim Itália, Sol-Levante, Santa Helena, Santa Maria, Santa Terezinha, São Sebastião, Hortência e Iguaçu.

“Além do prejuízo financeiro, que ainda está sendo avaliado, o furto causa impacto direto no abastecimento de metade da cidade. É uma região que não entra na programação do rodízio, mas agora está sofrendo também com falta de água, justamente no período de pandemia”, explica o gerente de Produção de Água da Sanepar, Fábio Basso.

Todos os dias, a equipe técnica de produção e distribuição de água da Sanepar avalia a situação do abastecimento para confirmar ou não a parada programada do rodízio de cada dia.

