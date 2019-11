O homem suspeito de matar um guardador de carros perto da Praça Osvaldo Cruz, no centro de Curitiba, foi preso pela polícia. O crime aconteceu no dia 29 de outubro. A prisão do homem de 38 anos ocorreu na região central da cidade.

Segundo a delegada Tatiana Guzella, a polícia tem provas e também contou com denúncias anônimas que ajudaram a chegar no suspeito.

A vítima foi morta a facadas. Mesmo ferido, o guardador de carros chegou a correr e a entrar em um restaurante para tentar pedir ajuda, mas ele morreu antes que uma ambulância chegasse ao local

Na delegacia, o suspeito confessou ser o autor das facadas e confirmou a motivação de disputa por guarda de veículos. Ele foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil.