REYNALDO TUROLLO JR.

FOLHAPRESS – Por 10 votos a 1, o plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) suspendeu a transferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para um presídio comum em São Paulo, o que havia sido autorizado na manhã desta quarta-feira (7) pela Justiça Federal e ratificado em seguida por um juiz de São Paulo.

Lula está preso desde 7 de abril de 2018 em uma cela especial na sede da PF em Curitiba. A transferência de Lula foi um pedido do superintendente da Polícia Federal, Luciano Flores, que argumenta que a prisão do petista altera a rotina do prédio da PF.

A maioria dos ministros acompanhou o voto de Edson Fachin, relator da petição formulada pela defesa do petista no início da tarde desta quarta.

A defesa pediu primeiramente que Lula fosse solto -o que foi negado por Fachin- e, em caso negativo, que permanecesse preso na sede da PF na capital paranaense -o que foi atendido.

Além de Fachin, votaram nesse sentido os ministros Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e o presidente da corte, Dias Toffoli.

Somente o ministro Marco Aurélio divergiu, sob o argumento de que não cabia à corte apreciar o pedido da defesa antes de ele tramitar pelas instâncias inferiores da Justiça.

A análise da petição de Lula entrou às pressas na pauta do plenário desta tarde porque Toffoli a apresentou para ser julgada imediatamente -no jargão jurídico, o magistrado levou o caso em mesa.

Minutos antes, Toffoli recebeu, em audiência no Supremo, parlamentares da Câmara e do Senado, de vários partidos, que criticaram a decisão da Justiça Federal de Curitiba de autorizar a transferência de Lula neste momento.

Presente à sessão plenária, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, opinou pela manutenção de Lula na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.

A petição da defesa de Lula, enviada ao STF nesta quarta, foi no âmbito de um habeas corpus que sustenta a falta de imparcialidade do ex-juiz da Lava Jato Sergio Moro, hoje ministro da Justiça.

O habeas corpus começou a ser julgado pela Segunda Turma do STF em dezembro de 2018, ocasião em que Gilmar Mendes pediu vista.

A Segunda Turma retomou o julgamento em junho, mas não o concluiu. A expectativa é que esse habeas corpus seja julgado ainda neste ano.

Apesar de não constar do pedido inicial de habeas corpus, formulado no ano passado, o vazamento de mensagens trocadas entre procuradores da Lava Jato e Sergio Moro deve acalorar o debate sobre a eventual suspeição dele.

As mensagens, enviadas pelo aplicativo Telegram, foram obtidas pelo site The Intercept Brasil, que começou a divulgá-las no início de junho.

Naquele mês, quando os ministros da Segunda Turma retomaram o julgamento do habeas corpus, eles referiram-se às conversas, mas disseram que, naquele momento, não podiam considerá-las no processo porque elas não haviam passado por um exame de autenticidade.

No último dia 23, quatro suspeitos de envolvimento no hackeamento do Telegram de autoridades da Lava Jato foram presos pela Polícia Federal. A corporação informou ter apreendido o material passado ao Intercept por um dos investigados.