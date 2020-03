Supremo está com medo de contágio por coronavírus

Durante uma reunião convocada por Dias Toffoli para discutir com Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre as medidas de contenção do novo coronavírus no Supremo, vários ministros evitaram se tocar.

À exceção de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, todos têm mais de 60 anos e a maioria agora prefere não cumprimentar mais com aperto de mãos.

Para piorar, há meses o edifício principal da Corte passa por uma reforma para trocar as vidraças externas, o prédio está todo coberto por divisórias, sem janelas para o lado de fora, segundo O Antagonista.