Foi preso no Paraguai na manhã da quinta-feira, 24, um homem de 34 anos suspeito de integrar o Grupo Criminoso Primeiro Comando da Capital (PCC). De acordo com autoridades paraguaias, o homem seria chefe de logística do Grupo. Ele foi detido por volta das 9h da manhã de ontem por agentes de Investigação e Delitos da Polícia Nacional em uma residência na cidade de Hernandarias, região metropolitana de Ciudad del Este.

Segundo informações da imprensa paraguaia, o homem tinha ordem de prisão em aberto por fraude, roubo qualificado e associação criminosa. Os mandados foram expedidos pelos juízes Dólica Giménez e Silvio Rubén Rojas.

Além de fazer parte do PCC como chefe de logística, a polícia paraguaia também afirma que o suspeito foi um dos integrantes do mega-assalto à Prosegur, ocorrido na madrugada do dia 24 de abril de 2017, quando cerca de 40 assaltantes roubaram mais de US$ 11,7 milhões – o equivalente a R$ 40 milhões – da transportadora de valores.

Fonte: La Clave