Doze personagens de Vingadores: O Ultimato, da Marvel Studios, estamparão a edição limitada de Coca-Cola Sem Açúcar até maio, incluindo Homem de Ferro, Capitão América, Hulk, Thor, Viúva Negra, Gavião Arqueiro, Máquina de Combate, Homem-Formiga, Capitã Marvel, Nebulosa, Rocky e Thanos. Enquanto a Marvel Studios e a Coca-Cola se unem, 56 países celebrama parceria para o lançamento de Vingadores: O Ultimato, previsto para o dia 25 de abril. As latas (e garrafas PET 600ml) da Coca-Cola Sem Açúcar começarão a ser comercializadas ainda este mês no Brasil.

“A parceria com Marvel tem um poder gigante e reforça a conexão de Coca-Cola com a cultura pop, que faz parte da história da marca desde a sua construção”, diz Poliana Sousa, diretora de marketing da Coca-Cola Brasil.

Por meio de um aplicativo Coca-Cola, os fãs de Marvel poderão escanear as latas de edição limitada de 310 e 350ml para terem acesso a quatro diferentes experiências em realidade aumentada.

Além das embalagens decoradas, haverá, em diversos pontos de venda, promoções com sete copos colecionáveis durante os meses de abril e maio. Para participar, basta comprar R$ 15,00 em produtos Coca-Cola Sem Açúcar para ganhar 1 copo. A ação envolve também o cadastro no site para concorrer a ingressos para assistir Vingadores: Ultimato e ainda uma viagem para Atlanta.