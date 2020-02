Super Bowl LIV bate recorde e alcança 102.1 milhões na TV e digital

O Super Bowl LIV, no último domingo (2), em Miami, ficou marcado por sua edição histórica e também pelos recordes de audiência. Depois de quebrar um hiato de 50 anos sem vencer uma final da NFL, o Kansas City Chiefs levou a melhor contra o San Francisco 49ers, e de quebra, alavancou uma das 10 maiores transmissões do Super Bowl da história na TV linear.

Atingindo audiência média de 102.1 milhões somados TV linear nos canais Fox e Fox em espanhol, além do streaming digital pela NFL, Fox e Verizon, a partida marcou os 100 anos da liga americana de futebol.

Apenas na TV linear, a partida registrou média de 99.9 milhões, crescimento de 1% em relação a 2019. Os números tornam a transmissão a décima primeira mais vista na história da TV americana e a quarta maior transmissão na história da Fox.

Nos 15 minutos finais da partida, quando os Chiefs viraram o jogo, a emissora registrou pico de 103.5 milhões de espectadores. Ainda segundo informações da rede, 148.5 milhões de pessoas viram parte do jogo ou a partida completa.

O Halftime Show apresentado pela Pepsi também teve bom desempenho. A apresentação de Jennifer Lopez e Shakira teve audiência média de 104.1 milhões somados TV linear e digital.

Alcance e conversas

Comprovando o crescimento e consolidação do streaming, o Super Bowl LIV foi a final da NFL mais vista no digital da história. Foram 3.4 milhões de espectadores em média, crescimento de 30% em relação a 2019. Se comparada a última transmissão da Fox, em 2017, o crescimento foi de 103%, segundo o Adobe Analytics

A transmissão live streaming contempla as audiências no FOXSports.com, FOX Sports app, FOXDeportes.com, FOX Deportes app, FOX NOW app. Já as propriedades da NFL digital incluem app, NFL Fantasy mobile app, NFL.com. Por fim, a Verizon detém a transmissão via Yahoo Sports mobile app.

Também dominando as redes sociais, o Super Bowl LIV foi o programa americano mais comentado na história, gerando 43.9 milhões. O aumento foi de 36% nas interações em relação a 2019. A última vez que isso havia acontecido foi no Super Bowl LII, em 2018.

