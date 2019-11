Super alimentos para a hora do chá

As propriedades da cúrcuma, romã, gengibre e goji berry invadiram a hora do chá. Maior e mais especializada rede de chás gourmet do país, a Tea Shop lançou os Super Teas, mesclas que trazem como protagonistas os quatro alimentos também conhecidos como superfoods. Com poucas calorias, eles são ricos em vitaminas e antioxidantes e contêm alto valor nutricional para dar aquela energia extra.

A nutricionista Amanda Afonso, de Vitória (ES), explica alguns benefícios desses super alimentos:

Cúrcuma – Um dos antioxidantes e anti-inflamatórios mais potentes da natureza, é eficaz contra dores articulares e artrite inflamatória, na prevenção de alguns tipos de câncer e até mesmo no tratamento da depressão. É empregada na prevenção de doenças neurodegenerativas e ainda pode ser utilizada contra dores musculares, cólicas menstruais e coadjuvante no tratamento da síndrome metabólica (obesidade, diabetes, resistência à insulina, prevenção da oxidação do colesterol), memória e concentração.

Romã​ – Com sabor adocicado e levemente ácido, a romã é riquíssima em compostos fenólicos, demonstrando em diversos estudos seus efeitos antioxidantes, antidiabéticos, hipolipidêmico, antibacteriano, anti-inflamatório e antiviral. Além de ser utilizado também na estética, por auxiliar a prevenir a formação de rugas e manchas na pele, atua no retardo do envelhecimento precoce.

Gengibre – O conjunto de fitoquímicos presentes no gengibre apresenta atividade antioxidante, anti-inflamatória, expectorante, antifúngica e anticarcinogênica. Contém alguns compostos fenólicos que se ligam a gases e os eliminam, fornecendo auxílio importante na diminuição de gases intestinais e distensão abdominal.

Goji berry – Dentre suas várias funções, destaca-se a eficiente atividade antioxidante devido à alta concentração de fitoquímicos, compostos essenciais para a eliminação de toxinas, e redução de radicais livres que provocam o envelhecimento precoce.