Sulista é a 35ª maior transportadora do país

A paranaense Sulista acaba de entrar para a 35ª posição como melhor Transportadora e Operadora Logística na categoria Transporte Rodoviário de Carga no Especial Maiores e Melhores do Transporte. Com aproximadamente 350 ativos na frota, a Sulista registrou em 2019 um crescimento de 16%. Os resultados vieram após dois anos de investimento. O aporte foi de cerca de R$ 21,5 milhões, direcionados para novas tecnologias e expansão da frota que, somente no ano passado, rodou 16 milhões de quilômetros.

Para definir os vencedores, são considerados os resultados financeiros das mais representativas empresas do setor de transporte e logística. Para esta edição, a equipe do prêmio analisou 1451 balanços, que apresentaram faturamento total de R$ 2,1 trilhões (aproximadamente USD 500 bilhões em novembro de 2019), valor correspondente a 35,5% do PIB brasileiro. Essas empresas tiveram lucro líquido na casa dos R$ 211 bilhões (cerca de USD 50 bilhões).

Para a Sulista, esse resultado vem para coroar o ano de 2019. “Nós obtivemos conquistas importantes, como renovação das nossas certificações ISO 14.000 e SASSMAQ, o selo GPTW – melhores empresas para trabalhar – e a conquista de novos importantes clientes. Estar entre as 35 maiores do país é motivo de muito orgulho e satisfação ”, conta a diretora executiva da Sulista, Josana Teruchkin.