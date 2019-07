Um terremoto de magnitude 6,4, considerado forte e capaz de causar danos graves, atingiu nesta quinta-feira (4) o sul da Califórnia, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O corpo de bombeiros do condado de Kern publicou em uma rede social que está atendendo a “quase duas dezenas de incidentes que vão de assistência médica a incêndios ao redor de Ridgecrest”, cidade a cerca de 175 quilômetros a nordeste de Los Angeles.​

A prefeita de Ridgecrest, Peggy Breedon, disse à rede de notícias CNN que objetos caíram de prédios, atingindo pessoas. Ela também mencionou incêndios e linhas de gás quebradas. As primeiras informações disponíveis não mencionam vítimas.

“Estamos acostumados a terremotos, mas não dessa dimensão”, disse. O governo da cidade pediu aos moradores que ofereçam ajuda uns aos outros, especialmente a idosos, grande parte das 27,6 mil pessoas que formam a população local.

A área sofreu diversos terremotos no passado, incluindo uma série de cerca de 2.500 tremores ao longo de cinco semanas no verão de 1995.

O USGS informou que o terremoto, cujo epicentro foi localizado no Vale Searles, uma região desértica e remota, foi relatado inicialmente como de magnitude 6,6.

O tremor ocorreu por volta das 13h30 em uma área à beira do Parque Nacional do Vale da Morte e foi percebido em Los Angeles, ao norte de Fresno e até o leste de Las Vegas.

Também foi sentido ao sul da fronteira no México, onde edifícios foram evacuados nas cidades de Tijuana e Mexicali, segundo autoridades do Estado de Baja.

A sismologista do USGS Lucy Jones disse à CNN que a área deve ser sacudida por outros tremores nos próximos dias -há a possibilidade de a região ser atingida por um grande terremoto.

O sismo desta quinta-feira é o maior do sul da Califórnia desde o terremoto de magnitude 6,6 em Northridge, em 1994, que ocorreu em uma área densamente povoada de Los Angeles e causou bilhões de dólares em danos. A Califórnia é o estado mais populoso dos Estados Unidos.