O balanço positivo registrado em 2019 deve se repetir neste ano, de acordo com expectativas de agentes consultados pelo Cepea. Isso deve ocorrer devido à diminuição na produção global de suínos, ocasionada pelos casos de Peste Suína Africana (PSA) na Ásia. O USDA indicou que a produção total de suínos deve recuar 10% em 2020 frente ao ano anterior, devido às quedas da oferta na China, nas Filipinas e no Vietnã. Apesar de as perspectivas, de modo geral, serem favoráveis para o setor, os diferentes cenários que o mercado de grãos pode assumir preocupam agentes. A demanda internacional incerta e as tensões ou mesmo possíveis acordos comerciais entre China e Estados Unidos podem gerar movimentos distintos nos preços dos principais insumos da atividade, milho e farelo de soja.

Fonte: Cepea