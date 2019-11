O mercado de suínos fechou esta terça-feira (12) com alta nas principais praças comercializadoras e na maioria dos setores. O anúncio na manhã de hoje feito pela ministra de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, da habilitação de 13 novas plantas frigoríficas para exportar carne para a China, sendo cinco plantas de carne suína, animaram o mercado, segundo explica a conforme explica a analista de mercado da Scot Consultoria, Juliana Pila. “As exportações devem seguir aquecidas, mas ainda sem um previsão do aumento advindo desta última habilitação. A reação imediata do mercado é de animação o que pode gerar especulação e aumento de preços em toda a cadeia”.

Em São Paulo, de acordo com a Scot, o suíno CIF ficou cotado nesta terça em R$ 100/R$ 102 a arroba, aumento de 1,01%/0,99% em relação ao dia anterior. O suíno carcaça especial teve aumento de 1,27%/1,23%, atingindo R$ 8/R$ 8,20.

No Paraná houve alta de 0,40% (R$ 5,05), Rio Grande do Sul de 0,42% (R$4,75), em Santa Catarina aumento de 0,21% (R$4,87) e em São Paulo, de 0,37% (5,36).

Nas cotações de bolsas e associações, a Associação Catarinense de Criadores de Suínos informou que o mercado na terça fechou com alta para São Paulo, que passou de R$ 5,39 o quilo na segunda para R$ 5,44 na terça-feira, e No Paraná, de R$ 5,10 para R$ 5,15. Em Santa Catarina, Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, não houve variação.

Fonte: Notícias Agrícolas