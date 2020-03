SUELI GULIN CALABRESE: CURITIBA CONTINUA SENDO REFERÊNCIA EM MOBILIDADE URBANA

A Diretora de Recursos Humanos da Auto Viação Redentor, Sueli Gulin Calabrese que esteve presente sábado, dia 14 de março, na solenidade de entrega de mais 10 ônibus novos para a frota do sistema de transporte de Curitiba, disse que “a atenção especial que prefeito Rafael Greca vem adotando neste importante segmento, reforça ainda mais a posição da capital paranaense continuar sendo reconhecida como referência em mobilidade urbana não só nacionalmente mas também no exterior”.

Segundo Sueli Gulin Calabrese, “a manutenção e atualizações modernas das soluções desenvolvidas em Curitiba a partir dos anos 1970, como as canaletas exclusivas para a circulação dos ônibus, padronização da frota, integração e as estações-tubo, e que agora com a entrega de mais 10 ônibus novos que somam a 410 no total desde 2017 (considerada na maior maior renovação da frota dos últimos anos)continuará, com certeza, não só destacando Curitiba em nível mundial cujo modelo já foi exportado para centenas de cidades, mas principalmente dos benefícios para os usuários do transporte coletivo”.

E enfatiza aDiretora de Recursos Humanos da Auto Viação Redentor: “Vale destacar que o Prefeito Rafael Greca não deixa de acompanharas inovações de cidades modernas. No caso específico da entrega de novos veículos, além das modernas tecnologias já inseridas, outras medidas estão sendo adotadas em pról da população. Tais como a redução do valor da passagem fora de horários de pico, reformas nos terminais, programas de eficiência energética, medidas de segurança para usuários e colaboradores da empresas, entre outras. Assim, no mês emque nossa Capital está comemorando seus 327 anos, eu gosto de repetir seu slogan: Viva Curitiba”.

ENTREGA DO “TROFÉU MULHER SIMPLESMENTE MULHER”

Primeira-dama do Paraná, Luciana Saito Massa: “É uma honra e uma felicidade estar ao lado destas mulheres maravilhosas. Vivo um momento especial em minha vida, mesmo sabendo que é apenas uma fase e fico feliz por estar fazendo algo por quem necessita”.

Na terça-feira (10) o Conselho da Mulher Empresária da Associação Comercial do Paraná fez a entrega da 25ª edição do troféu “Mulher Simplesmente Mulher”, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no último dia 8.

As premiação foram para a primeira-dama do Paraná, Luciana Saito Massa, presidente do Conselho de Ação Solidária da Secretaria de Justiça, Trabalho e Família; a empresária e coordenadora da ONG Brasil Frestas em Curitiba, Tânia Ribas; a empresária do ramo de confecções Emília Simões Kovalski; a médica Vaneuza Araújo Moreira Funke, responsável pelo setor de transplante de medula óssea para adultos do Hospital de Clínicas de Curitiba e a filantropa Lourete Fayad Tacla (in memoriam).

A abertura da solenidade, foi feita pelopresidente da Associação Comercial do Paraná, Camilo Turmina, que saudou as homenageadas, destacando a força da mulher para o sucesso do comércio. “O varejo fica melhor com a presença feminina”, disse Camilo.

A coordenadora do Conselho da Mulher Empresária e vice-presidente da ACP, Albanir Fracaro, fez a saudação das cinco homenageadas lembrando a atuação de cada uma. O neto de Lourete, Gustavo Tacla, também vice-presidente da ACP, fez um emocionado relato sobre a trajetória de sua avó, destacando as passagens familiares e exaltando a preocupação que ela tinha em manter a união da família. Os três filhos de Lourete, Aníbal, Morvan e Ricardo receberam a homenagem em nome dela.