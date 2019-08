Obras de infraestrutura, melhorias em escolas, reformas e construção de postos de saúde estão no pacote de investimentos que o Governo do Estado fará em 24 cidades da região Sudoeste. O governador Carlos Massa Ratinho Junior se reuniu nesta quinta-feira (8) com os prefeitos na sede da Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná (Amsop), em Francisco Beltrão, e assinou as ordens de serviço e homologação das licitações para dar início às obras e ações.

Os investimentos, que somam R$ 15 milhões, são das Secretarias de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas; da Infraestrutura e Logística, Saúde e do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar). “São obras de infraestrutura que mudam a realidade das cidades, da região. Estamos conseguindo atender os municípios porque desde janeiro cortamos gastos e mordomias”, afirmou o governador. “Assim sobra dinheiro para o que é essencial, para melhorar a vida das pessoas”, acrescentou.

As ações da Secretaria do Desenvolvimento Urbano contemplam dez municípios e somam R$ 6 milhões de investimentos, incluindo transferências voluntárias e recursos do Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM), linha de crédito operacionalizada em parceria com a Fomento Paraná e o Paranacidade.

São projetos que incluem a construção de paço municipal, barracão industrial, elaboração de plano diretor, recursos para iluminação pública e aquisição de maquinários e equipamentos.

Serão contempladas as cidades de Ampére, Bela Vista da Caroba, Boa Esperança do Iguaçu, Bom Jesus do Sul, Capanema, Nova Prata do Iguaçu, Quedas do Iguaçu, Renascença, Santa Izabel do Oeste e Santo Antônio do Sudoeste.

“São recursos importantes, para aquisição de equamentos novos, iluminação de LED, pavimentação, obras estruturantes. A determinação do governador Ratinho Junior é para estarmos presentes, atendendo toda a região”, ressaltou João Carlos Ortega, secretário do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas.

Além das obras de infraestrutura, Nova Prata do Iguaçu receberá mais R$ 180 mil para elaboração de um plano diretor para ordenar o desenvolvimento da cidade. “Cidade que cresce e se desenvolve precisa ter um norte bem definido”, afirmou Aroldo Hoffelder, prefeito do município.