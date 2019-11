O governo do Estado vai investir 54 milhões de reais em municípios da região sudoeste do Paraná. Integram o pacote obras de desenvolvimento urbano, financiamento em inovação, contratos do BRDE com cooperativas e unidades de abastecimento de água em comunidades rurais. O maior convênio, de 26 milhões de reais, é para a construção da nova prefeitura de Pato Branco.

Os outros 13 municípios receberam quase 8 milhões de reais.

Segundo o governador Ratinho Junior, também integram a ação, recursos para apoio do sistema regional de inovação do Sudoeste e a construção, em Pato Branco, de um condomínio do idoso.

Os recursos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas são do sistema paranaense de fomento e do Tesouro Estadual, a fundo perdido.