A Sanepar informa que nesta terça-feira (30) uma obra de substituição de equipamentos eletromecânicos na Estação de Tratamento de Água Iraí poderá prejudicar a distribuição de água em bairros de Curitiba, Almirante Tamandaré, Campina Grande do Sul, Colombo, Quatro Barras e Pinhais, a partir das 7 horas.

A normalização do abastecimento deverá ocorrer gradativamente até o início da manhã da quarta-feira (31).

Podem ser afetados os seguintes bairros:

CURITIBA: Atuba, Bacacheri, Bairro Alto, Cachoeira, Capão da Imbuia, Jardim Social, Santa Cândida e Tarumã.

ALMIRANTE TAMANDARÉ: Cachoeira, Centro, Cintia Mara, Colônia Prado, Graziele, Jardim Gramados, Jardim Roma, Monte Santo, São Gabriel, São Jorge, Parque São Jorge, Padro e Tati.

CAMPINA GRANDE DO SUL: Eugênia Maria, Jardim Graciosa, Jardim Nossa Senhora das Graças, Joana Olímpia, Jardim Paulista, Moradias Timbu, Oswaldo Florêncio, Santa Rita de Cassia, Vila Chacrinha, Vila Cosme e Vila Santa Cecília.

COLOMBO: Atuba, Bella Vista, Campo Pequeno, Canguiri, Colônia Faria, Curitibano, Guaraituba, Guarani, Maracanã, Mauá, Monte Castelo, Monza, Osasco, Palmital, Parque Industrial, Rincão, Rio Pequeno, Roça Grande, São Gabriel e Vila Zumbi.

QUATRO BARRAS: Bosque Merhy, Centro, Graciosa, Jardim Creplive, Jardim Menino Deus, Jardim Patrícia, Jardim Orestes Thá, Jardim Pinheiros, Maria Alice, Nossa Senhora das Graças, Patrícia, Pousada Quatro Barras e Vila São Pedro.

PINHAIS: Alto Atuba 1 e 2, Centro 1 e 2, Emiliano Perneta 1 e 2, Estância Pinhais 1 e 2, Iapar, Palmital 1 e 2, Rural, Sete Vilas, Vargem Grande 1 e 2, Vila Amélia, Weissópolis 1.

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. A Sanepar lembra que, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O serviço pode ser cancelado devido ao tempo e outros fatores. Nesse caso, o serviço poderá ser reprogramado.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br