Uma equipe de exploração oceânica dos Estados Unidos localizou um submarino americano em águas ao largo do sul do Japão, passados 75 anos do seu desaparecimento. Em 1944, perto do fim da 2ª Guerra Mundial, foi perdido o contato com o USS Grayback, em águas próximas ao Japão.

A equipe Lost 52 Project localizou em junho o submarino a 435 metros de profundidade, em águas a sudoeste da principal ilha da província japonesa de Okinawa. A exploração da área foi feita com base em estimativas do pesquisador naval japonês Yutaka Iwasaki.

Segundo a equipe, a expedição e a pesquisa de Iwasaki revelaram que o submarino foi afundado por um bombardeiro japonês em 26 de fevereiro de 1944. Tinha 80 tripulantes a bordo. O USS Grayback é conhecido por ter naufragado muitos navios japoneses na guerra, incluindo o Konan-maru, navio de passageiros que transportava cerca de 600 pessoas — muitas delas civis. Na cidade de Naha, em Okinawa, há uma estátua em homenagem às vítimas.