No dia 22 de outubro, o vice-governador do Paraná, Darci Piana, atendendo solicitação do governador Carlos Massa Ratinho Junior, acompanhado da senhora Maria José, do prefeito de Curitiba Rafael Greca, senhora Margarita Sansone e demais representantes, recepcionou nesta terça-feira à noite, em jantar oficial no Palácio Iguaçu, a princesa da Dinamarca, Benedikte Astrid Ingeborg Ingrid, que está em visita ao Estado do Paraná, sul do Brasil.

Na cerimônia de abertura, o vice-governador do Paraná, Darci Piana, que também é presidente da Fecomércio PR, dirigiu a sua saudação aos convidados.

A princesa da Dinamarca inaugurou hoje em Curitiba, capital do Paraná, um projeto que auxilia e colabora com entidades que atuam no cuidado, proteção e abrigo de crianças em situação de risco e abandono. Presente na inauguração de tarde, o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior condecorou a princesa Benedikte com a Ordem Estadual do Pinheiro, mais alta honraria do Governo do Paraná, dedicada a personalidades que prestam serviços relevantes ao Estado. Ratinho Junior também recebeu uma condecoração das mãos da princesa, em homenagem às pessoas que contribuíram com a construção do instituto.

Desenvolvimento social e relações bilaterais – O Instituto Princesa Benedikte é uma associação sem fins lucrativos dedicada à proteção e abrigo de crianças em situação de risco e abandono. No local, serão atendidas cerca de 30 crianças de zero a 10 anos, com atenção especial a bebês.

As ações para a criação de um projeto social apoiado pela Dinamarca começou em 2009. Após a seleção entre 28 entidades sociais de Curitiba, o Lar Dona Vera, que atua há 23 anos no acolhimento de crianças, foi a escolhida. A principal demanda da entidade era ter uma sede própria, que foi atendida com apoio do governo dinamarquês e de diversas empresas.

Com informações e fotos da vice governadoria e da AEN/PR