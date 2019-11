A Toyota oficializou a sua participação a partir da temporada 2020 da Stock Car com o modelo Corolla. A montadora também pretende estrear um novo modelo de carro que adotará monoblocos originais produzidos pelas fábricas participantes.

O anúncio foi realizado em Buenos Aires, na Argentina. Segundo o acordo, a Toyota fornecerá carros para pilotos do grid da categoria, passando a disputar as vitórias com a Chevrolet, tradicional parceira da Stock Car, que no próximo ano continuará a utilizar o modelo Cruze.