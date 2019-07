A decisão que garantia a redução de tarifas em 11 praças de pedágio administradas pelas concessionárias Caminhos do Paraná e Viapar foi suspensa pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A determinação, em caráter liminar, foi dada pelo ministro João Otávio de Noronha no dia 28 de junho e publicada no Diário da Justiça nesta segunda-feira (1º de julho).

Pela decisão, as concessionárias poderão voltar a reajustar os valores em 25,77% nos cinco pedágios da Caminhos do Paraná, e 19,02% nas seis praças da Viapar. Em despacho, o ministro do STJ afirma que a suspensão acontece em função da “demonstração da ocorrência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia pública”.

De acordo com o magistrado, com a redução da tarifa, a estimativa é que as concessionárias enfrentem prejuízos milionários nos próximos anos o que poderá comprometer a continuidade dos serviços e afetar a segurança dos motoristas, em caso de obras não realizadas. Terão os preços reajustados as praças de pedágio de Arapongas, Marialva, Presidente Castelo Branco, Floresta, Campo Mourão e Corbélia, ambas com administração da Viapar; e Prudentópolis, Irati, Porto Amazonas, Imbituva e Lapa, que são geridas pela Caminhos do Paraná.

O valor reduzido começou a ser praticado no final de abril deste ano após uma determinação do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região, que ajuizou ações civis públicas decorrentes da Operação Integração, um desdobramento da Lava Jato que apura irregularidades em serviços e contratos de concessão de rodovias do estado.

De acordo com procuradores da força tarefa Lava Jato, os percentuais de redução seriam uma compensação por propina paga a agentes públicos. Além de vícios na concessão de aditivos, ações movidas contra as empresas sustentam que as concessionárias não teriam cumprido compromissos contratuais, por meio de postergação e até supressão de obras inicialmente usadas como justificativas para o aumento das tarifas.

De acordo com o TRF, a redução da tarifa até o fim dos contratos, que se encerram em 2021, seria o mínimo de reparo financeiro que as empresas poderiam assumir diante de benefícios indevidos que prejudicaram a coletividade desde o início da concessão. Por meio de nota, a Viapar informou que as tarifas anteriores à suspensão voltarão a valer a partir da meia-noite de terça-feira (2). A Caminhos do Paraná disse que adotará as medidas para restabelecimento da tarifa prevista no contrato. O MPF ainda não se manifestou sobre a determinação do STJ.