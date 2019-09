O Supremo Tribunal Federal (STF) tem empregado recursos e promovido ações para ampliar a divulgação das decisões da Corte. Nos últimos 12 meses, foram criadas campanhas de comunicação como “Aqui tem Justiça”, “#FakeNewsNão” e “Painel Multissetorial de Checagem de Informações e Combate a Notícias Falsas”, além de instituída a transmissão ininterrupta da programação ao vivo da TV Justiça pelo Twitter, sendo a primeira emissora pública brasileira a usar essa modalidade na rede social.

A campanha “Aqui Tem Justiça” contou com ampla divulgação de informações nas redes sociais sobre projetos e decisões do Poder Judiciário de todo o país. A #FakeNewsNão abordou o combate ao compartilhamento de notícias falsas no ambiente digital e o “Painel Multissetorial de Checagem de Informações e Combate a Notícias Falsas” teve como meta conscientizar a população e educar a sociedade sobre os danos causados pela desinformação e a importância de se checar a veracidade das notícias recebidas, com adesão de quase 30 entidades da sociedade civil organizada.

“A gestão do presidente Dias Toffoli preza pela comunicação direta e transparente, utilizando-se dos ambientes digitais, a exemplo do portal e das redes sociais do STF, para dar maior clareza às decisões e informações do Supremo”, destacou o assessor-chefe da Assessoria de Comunicação da Presidência do STF, Adão Paulo de Oliveira, cujo setor acompanhou, neste ano, cerca 70 eventos externos em outros estados, além de ter realizado uma média 800 atendimentos à imprensa.

Outra campanha destacada por Adão Paulo foi a gestão da comunicação do aniversário de 30 anos da Constituição, que foi traduzida para o inglês e contou com conteúdo especial para o site, a intranet, a TV e a Rádio Justiça e hotsite.

TV Justiça



Na TV Justiça, mais de sete mil matérias foram ao ar e 988 programas foram produzidos; no portal da TV, 5,7 mil notícias foram publicadas; e, no Twitter @TVJustica, 7,1 mil tweets postados. Referente ao YouTube TV Justiça Oficial, o número é representativo: 1,3 milhão de visualizações para 6,8 mil vídeos publicados. Na Rádio Justiça, 27,6 mil matérias veiculadas e 2,6 mil programas de rádio produzidos. No site Rádio Justiça, 5,3 mil notícias foram publicadas e, no no Twitter @RadioJustica, 2,5 mil tweets postados.

Houve, ainda, a reformulação da grade de programação da TV Justiça, que passou por alterações estratégicas para proporcionar ao telespectador maior diversidade de atrações em diferentes faixas de horário.

Entre os números da comunicação do Supremo, de setembro do ano passado e deste ano, destacam-se a quantidade de acessos ao portal com quase 7,3 milhões. Foram 1,8 mil matérias publicadas na página eletrônica, 7,5 mil demandas de imprensa atendidas por e-mail, 455 mil citações do STF na imprensa e 113 mil do presidente Dias Toffoli.

Assessoria de Comunicação da Presidência