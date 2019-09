O Supremo Tribunal Federal (STF) sediará nos dias 24 e 25 de outubro o Seminário das Cortes Supremas e Tribunais Constitucionais dos países integrantes do BRICS sobre “Tecnologia da Informação e Inteligência Artificial: boas práticas, oportunidades e desafios para o Judiciário”.

Para o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, o evento será mais um relevante passo no engajamento do Poder Judiciário brasileiro no desenvolvimento e no aprimoramento de soluções tecnológicas e de inteligência artificial.

“O nosso objetivo maior é o contínuo aprimoramento tecnológico voltado à promoção da segurança jurídica e de uma prestação jurisdicional célere e efetiva para o cidadão”, disse Toffoli ao destacar que o STF estará permanentemente aberto ao diálogo e à interlocução com os Poderes Judiciários de outros países e com a academia.

Os presidentes e vice-presidentes das Altas Cortes da África do Sul, da China, da Índia e da Rússia já confirmaram presença no evento. O seminário no STF antecede a XI Cúpula do BRICS, que acontecerá em novembro no Brasil e está sendo organizado pelo governo brasileiro.